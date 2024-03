Xavi: "Napoli grande rivale, ma 3-1 non casuale! Dicevano che avrei perso lo spogliatoio..."

Intervistato da Movistar Plus in Spagna, Xavi ha commentato così Barcellona-Napoli 3-1: “È stata una partita completa. La squadra si è svuotata, fasciata, sono orgoglioso dei giocatori. Ho già detto che avrebbero fatto un passo avanti con la mia partenza a fine stagione. La gente non mi credeva e diceva che avrei perso lo spogliatoio. Abbiamo ricevuto molte critiche in modo ingiusto. La squadra ha fatto bene, è stata aggressiva e ha fatto pressione alta. Molto bene in difesa, i tifosi si sono divertiti. Non è un caso un 3-1 contro un grande rivale”.