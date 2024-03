Willie Peyote: "Sono riuscito a far arrabbiare sia tifosi del Napoli che del Torino con un post. Mi piace il lavoro di Juric" | ESCLUSIVA

Willie Peyote è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare Napoli-Torino. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nella gara d'andata mi sono solo chiesto come mai non ci fosse Cannavacciuolo allo stadio dato che, lo scorso anno quando il Napoli vinse 4-0, era in tirbuna che salutava. Era una mia battuta che non è stata bene benissimo dai tifosi del Napoli. Mi dispiace, non volevo offendere nessuno, era solo uno sfottò anche verso i tanti amici napoletani che ho.

Lo scorso anno sul 4-0 feci arrabbiare i tifosi del Torino pubblicando il logo del Toro azzurro, pensate un po' voi (ride ndr). Credo che stasera prenderemo ciò che abbiamo fatto all'andata. Più che Milinkovic, il merito di prendere pochi gol è di tutta la squadra. Mi piace il lavoro di Juric, ma l'idea di arrivare in Europa credo non si ancora fattibile per quest'anno. Geolier? E' uno dei più forti in assoluto del rap italiano, ha fatto un disco bellissimo. Si merita davvero tutto".