Willie Peyote: "Sono combattuto, spererei in una vittoria del Napoli per raggiungere i 'Gobbi'. Superlega? Che figura di m***a. Tra ADL e Cairo..." [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Willie Peyote, rapper, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Torino sembrava stare bene ma vedo il Cagliari in ripresa ed è un momento particolare. Servono punti al Napoli e al Torino, non so cosa aspettarmi. Sarà una partita giocata fino alla fine. Juventus? Non sta andando benissimo e possiamo godere su questo: da un lato vorrei che vincesse il Napoli per raggiungere i 'Gobbi' ma dall'altro lato non ci riesco, ci serve almeno un punto. Sono sempre stato scarso col pallone, non so palleggiare. Concerti? Speriamo che in estate si possa tornare a fare qualcosa, mi piacerebbe venire a Napoli. Salvezza? Campionato combattuto ma il rischio di andare in B lo rende me no bello, sarà divertente fino alla fine. Cosa baratterei? Non so in questo momento, spero che non mi puniranno visto che andato bene Sanremo. Per ora metto in piedi il tour per suonare questa estate. Cairo o De Laurentiis? Non cambierei Cairo anche se non sono contento. Superlega? Figura di m***a dei protagonisti, non c'era coesione neanche ra di loro".