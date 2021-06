West Ham, Ogbonna: "Amareggiato per la mancata convocazione, ma non ce l'ho con Mancini. Razzismo? Avrei voluto che tutti si inginocchiassero"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il calcio è unione e non è giusto che noi vittime del razzismo ci esponessimo. Bisognava mettere a tacere queste voci seguendo il protocollo ed avrei preferito che tutti si inginocchiassero per dare un messaggio positivo.

La Premier League non dev'essere sottovalutata per le convocazioni in nazionale, forse è stato considerato anche il mio infortunio. Razzismo? C'è discriminazione nel mondo del calcio, manca la sensibilità.

Sono amareggiato per la mancata convocazione con l'Italia, ma non ce l'ho con Mancini. Sto seguendo la nazionale che sta facendo più che bene".