Wanda Nara, procuratrice di Mauro Icardi ha parlato del futuro ai microfoni della rivista "Chi":

"Mauro alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. E' difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo".