Wanda Nara, ex agente di Icardi:"Fatta una scelta della quale lui non era convinto"

Arrivano attraverso le colonne del Magazine "F" Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi, oggi attaccante del Galatasaray, ha dicharato sul suo essere stata agemte del giocatore:

"La verità è che quella scelta è nata un po' per caso. Io ho sempre gestito da sola le mie cose, non ho un manager; all'epoca Mauro mi chiedeva qualche consiglio così alla fine ho deciso di curare io i suoi interessi. Però con il senno del poi, avrei preferito continuare a fare solo la mamma, perché queste cose alla fine qualche problema a casa lo portano. Mi è capitato di prendere una decisione in cui magari Mauro non era d'accordo e l'ho pagata con periodi difficili, turbolenti. Mescolare affetti e affari non è assolutamente semplice".