Napoli Calcio - Separazione choc dalla Salernitana per Walter Sabatini dopo una miracolosa ed epica salvezza in Serie A. Oltre ad aver spiegato i motivi di tale addio, l’ex Ds granata si è pronunciato anche sul futuro:

“Guardo avanti, guardo in alto. Merito certi palcoscenici, la Champions per intenderci. Ci sono alcuni segnali, e so che succederà qualcosa".