Marcel Vulpis è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono un fan di Aurelio De Laurentiis e Luigi per come da presidenti fanno impresa nel calcio e anche al di fuori. Hanno grandi qualità, con bilanci sempre attivi che possono fare la differenza per una società e per i lfuturo”.