Volpecina: "Garcia deve avere il tempo di lavorare! Alcuni cambi non riesco a capirli, ma è presto per..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Volpecina, doppio ex di Napoli e Fiorentina.

“Mi piace giudicare solo alla fine perché nel calcio si fanno tante chiacchiere, ma poi contano i fatti. Tante critiche sono state fatte anche a Spalletti e nel primo anno le ha anche meritate, ma poi ci ha fatto vincere con un percorso bellissimo. E, alla fine dobbiamo dire bravo a Spalletti che ci ha permesso con la squadra di festeggiare. Ecco, ora c’è Garcia che deve avere il tempo di lavorare. In questo momento il Napoli sta superando delle difficoltà iniziali. Alcune volte però, alcuni cambi non riesco a capirli, ma è presto per tirare le conclusioni.

A Firenze ho vissuto esperienze bellissime, ma il Napoli è nettamente superiore alla Fiorentina che ha un grande allenatore. Mi piace la filosofia della Viola che però è una squadra che concede troppo e i singoli commettono errori incredibili. Sarà certamente una gara difficile perché la Fiorentina pressa e vuole fare la partita, proprio per questo concede molto e il Napoli con i suoi attaccanti può approfittarne.

E’ saggio avere un dialogo tra allenatore, giocatori, società, mi sembra abbastanza normale. Devono esserci sintonia e confronto perché una squadra è come una famiglia e se non si va d’accordo i risultati non arrivano”