Vocalelli: "Il Napoli è una squadra che può fare bene col 4-2-3-1"

Alessandro Vocalelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Non è giustificabile quello che sta succedendo a Napoli. C’è un ritardo inquietante, soprattutto per lottare per il campionato. Tuttavia il valore del Napoli è elevato, questa squadra può ottenere dei risultati positivi in serie molto importanti perché le qualità ci sono. I valori sono quelli della Champions quindi è paradossale che il Napoli non vada bene in campionato se poi pareggia con il Liverpool ad Anfield. Si devono ritrovare le giuste motivazioni anche in campionato. Il Napoli ha dei giocatori che farebbero bene ovunque. Le possibilità per ripartire ci sono. 4-3-3? Il Napoli per me non ha giocatori adatti a questo sistema di gioco. Questa è una squadra che può fare bene con un 4-2-3-1. Il Napoli non ha un metronomo che sa gestire bene il centrocampo, ci sono giocatori importanti ma non adatti a questo modulo. Si devono sfruttare le capacità e le qualità dei singoli giocatori”.