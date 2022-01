Alessandro Vocalelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Milan mi ha sorpreso in maniera negativa, Kjaer si è infortunato con largo anticipo e resterà fuori tutta la stagione. Il Milan doveva intervenire in quel ruolo. E’ diverso dal Napoli che ha avuto assenze per la Coppa d’Africa e che ora recupererà".