Vocalelli a CN24: "Non ho visto miglioramenti nel Napoli di Gattuso, bisogna recuperare Mertens"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Vocalelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non ho visto miglioramenti inceredibili in queste prime tre giornate di Gattuso. Il Naoli deve migliorare a centrocampo, bisogna recuperare al più presto Mertens e qualche altro calciatore. Il Napoli con la Juventus è quella che ha la rosa migliore, basta solo una scintilla che faccia cambiare il motore".