Vlahovic a Sky: "Ho sprecato tre occasioni, poteva finire diversamente! Napoli grandissima squadra, Maradona stadio storico"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La prestazione c’è stata e non il risultato? Abbiamo fatto bene una buona partita contro una grandissima squadra in uno stadio storico, abbiamo creato tantissimo poi stava a me fare ciò che ci si aspetta dall’attaccante della Juventus: purtroppo stasera non ci sono riuscito in tre occasioni importanti, di testa, col cucchiaio e su un pallone riconquistato. Sono dispiaciuto per il mister, per i tifosi, per i miei compagni. Avevamo preparato bene la partita, abbiamo fatto tutto giusto ma non ho fatto gol in tre occasioni e forse se la buttavo dentro subito andava diversamente. È uno step di crescita, non trovo giustificazioni e non rimprovero niente a me stesso perchè ho lavorato tanto. Non è entrata, dalla prossima continueranno ad entrare.

Prima mi deprimevo dopo un errore? In una squadra come la Juventus, un attaccante si aspetta di essere decisivo: non lo sono stato, devo migliorare. Però non sono uscito dalla partita, sapevo potevano arrivare altre occasioni e sullo scavetto potevo fare meglio. Daremo tutto per preparare la prossima partita con l’Atalanta, non ci sarò sfortunatamente per una ingenuità che mi ha portato all’ammonizione: farò il tifo per loro, serve tornare a vincere.

Scudetto? Avevamo una partita in cui dovevamo vincere da favoriti, abbiamo affrontato l’Inter a -1 poi abbiamo perso e ci può stare. Poi non abbiamo vinto con Udinese e Verona, e certe cose fanno la differenza. Oggi non si può dire nulla ai miei compagni, abbiamo fatto il massimo e non ho sfruttato le occasioni per indirizzare la partita”