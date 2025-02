Viviani a CN24: "Mi piacerebbe vedere questo giocatore dell'Udinese al Napoli"

Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Inspiegabile la prestazione dell’Inter di ieri sera, ma il campionato è ancora lungo e per questo bisogna ragionare una partita alla volta. Conte è uno che preferisce allenare i suoi o inserire uno che può cambiare le sorti della squadra, non uno tanto per. Lucca è un giocatore unico, alto 2 metri ma con grande rapidità e con velocità di esecuzione. Ha caratteristiche uniche che mi piace molto e mi piacerebbe vederlo a Napoli. Okafor è una necessità numerica, Comuzzo è un giovane importante ma è stato complicato prenderlo a gennaio".