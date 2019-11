Vinicio: "Napoli, ora l'unione farà la forza. Scudetto? Si deve puntare ad un posto Champions"

Ultime calcio Napoli - Luis Vinicio indica la strada al Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb: "E' difficile entrare nella questione senza sapere fino in fondo come stanno le cose ma quel che posso dire è che nel calcio bisogna guardare avanti e superare qualsiasi difficoltà che possa sorgere. L'unione fa la forza. Occorre cercare di dimenticare e andare avanti. L'importante è la forza della squadra ma non va dimenticato quanto contino anche altre componenti: la città, i tifosi,la società. Ad un certo punto bisogna lasciare da parte certe questioni e andare avanti".

Il pari col Liverpool ha riportato un po' di tranquillità...

"Aiuta. Vedendo la gara si è notato come il Napoli abbia giocato bene sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra non si è lasciata sopraffare dai campioni d'Europa. Ha dimostrato di essere forte e ora, ripeto, serve unirsi ancora di più".

Che obiettivi vede per il Napoli?

"In campionato deve sperare di tornare in zona Champions. E' l'unico traguardo che può valere ora, bisogna stare attenti a non farselo sfuggire".

E di Ancelotti che pensa?

"Lo conosco di persona e ha sempre lavorato bene. Insieme alla squadre deve avere pazienza, ritrovare fiducia e andare avanti".