Vigliotti: "Scudetto? Inter indebolita, contento se Zielinski rimane ma mi chiedo un cosa..."

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Zielinski? Sono contento se rimarrà, ma quando salta Samardzic all’Inter mi chiedo “Se il polacco fosse andato via, al di là di Veiga, gli azzurri sarebbero andati sul serbo?”. È già la quinta retromarcia che Piotr fa sul suo futuro, può darsi che abbia influito anche lo star bene a Napoli, non sempre il petroldollaro convince i giocatori, qualora rimanesse sarebbe una cosa molto romantica. Da quello che leggiamo, in caso di rinnovo, dovrebbe accettare una sorta di decurtazione sull’ingaggio rispetto a quello attuale, spalmandolo su più anni e non è da tutti.

Frosinone? Mi hanno sorpreso le prime quote dei bookmaker sullo scudetto secondo cui l’Inter è favorita sul Napoli. Il Frosinone è la squadra giudicata favorita per la retrocessione, senza offendere nessuno sfido chiunque a ricordare i nomi della formazione dei ciociari. Di Francesco viene da avventure poco fortunate negli ultimi anni, penso che per gli azzurri la concentrazione sia sull’ultimare il mercato che rimane sontuoso. Inter? Fratessi e Barella tanta roba ma, secondo me, l’Inter ad oggi con gli addii di Dzeko, Lukaku e Onana si è indebolita, se poi non prendono Samardzic tanto meglio”.