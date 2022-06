Vigliotti: "Rinnovo di Mertens? Ho i miei dubbi che sia titolare la prossima stagione, quindi..."

Gianluca Vigliotti è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Mertens? Siamo difronte ad una classica trattativa alla quale non sappiamo quali sono le priorità. Non so il Napoli cosa ha offerta a Mertens e Dries cosa ha chiesto, ma credo sia un problema di durata del contratto e non di vil moneta. L'aspetto tecnico su Mertens non è in discussione tra personalità e caratura. Nell'ultimo periodo Mertens è stato un titolare: Spalletti lo ha schierato insieme ad Osimhen nel finale di stagione. Se devo pensare che ad inizio stagione i due saranno di nuovo titolari ho i miei dubbi.