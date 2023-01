Vigliotti: "Possibili punti di penalizzazione per la Juve già in questa stagione"

Gianluca Vigliotti, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

“Venerdì prossimo si giocherà Napoli-Juventus, ma il 20 gennaio sarà discusso nuovamente il caso plusvalenze. Il caso è molto serio e avrà conseguenze sportive. Gli avvocati dei bianconeri stanno già cercando di capire e trattare con la Procura Federale in caso di eventuali punti di penalizzazione. La Juventus vorrebbe, qualora ci fosse una condanna, scontarla nella prossima stagione ma il regolamento prevede l’afflittività della pena e dunque una penalizzazione a campionato in corso probabilmente per non andare in Europa, a seconda di quello che poi accadrà in UEFA”.