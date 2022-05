Vigliotti: "Portieri prossimo anno? C'è una certezza. Ma Insigne dove se la mette quella coppa?"

Gianluca Vigliotti è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Il portiere del prossimo anno? Non ho proprio idea. L'unica certezza è che la coppia non sarà formata da meret-Ospina. Questa condizione mi sento di escludere. Spalletti ha preferito Ospina e il Napoli farà di tutto per accontentarlo. Diversamente si può rinnovare Meret ma Spalletti lo vuole come prima scelta? La volontà tecnica è chiara. Se fossi in ADL rinnoverei Ospina e poi come secondo un portire esperto, vedi Sirigu. Se invece vuoi un giovane faccio il nome di Carnesecchi.

Dopo aver vissuto una decina di giorni di tensione mi sembra anche giusto che un po' di ilarità sia arrivata dalle nostre parti. Quindi possiamo lasciarci andare ad un po' di leggerezza su questa specie di bomboniera gigante che De Laurentiis ha datto ad Insigne. Ma dove se la mette Insigne quella coppa? Penso che resti qui a Frattamaggiore, non credo che sia oggetto di trasloco per Toronto. Ci vuole una stanza solo per quel trofeo.