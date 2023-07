Vigliotti: "Osimhen? Vorrei dare fondamento alle voci che vedono il PSG interessato più a..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen al Paris Saint-Germain? Non vedo come possano Real Madrid e Liverpool spendere certe cifre per Mbappé a scadenza di contratto, è un quadro molto contorto che potrebbe coinvolgere l’attaccante del Napoli. Vorrei dare fondamento alle voci che vedono il PSG interessato più ad un prospetto come Kolo Muani dell’Eintracht, c’è una situazione da seguire e da monitorare: la cosa triste è che potremmo portarcela avanti fino a fine luglio, ovvero la data limite fissata dal PSG per il rinnovo di Mbappé”