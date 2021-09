Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti per me merita 7,5 come voto. Sa leggere la partita e sa sfruttare la rosa. Non può essere un caso se ha segnato nei minuti finali di Genoa, Juve e Leicester".