Vigliotti: "Napoli, mercato eccezionale. Incuriosito dal Milan, sulla Juve..."

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

La permanenza di Osimhen varrebbe da sola a giudicare quello del Napoli come un mercato eccezionale. Il nigeriano è tra i più forti con Mbappe e Haaland. Aggiungiamo anche la permanenza di Kvara e di Zielo che ha rinunciato all’Arabia. Non possiamo giudicare Cajuste e Natan, li capiremo nel proseguo della stagione. il Napoli parte comunque in pole position e se a questo aggiungiamo il potenziale arrivo di Garbi Veiga la situazione non può che migliorare.

Il Napoli ora è come Verstappen, è difficile essere alla sua altezza. Pacchetto difensivo? Troppo presto per dirlo, certezze Rrahmani e Juan Jesus, Ostigard a tratti manca di concentrazione, resta da capire il cambio Natan-Kim. Di Lorenzo clamoroso, difficilmente si trovano esterni come lui che fanno due assist in una sola partita, il secondo mi ha ricordato quello di Maradona a Burruchaga. Sulla sinistra Olivera e Mario Rui sono garanzie. Mi incuriosisce molto il Milan, che ha preso due giocatori forti come Pulisic e Reijnders. I rossoneri non hanno più il centrocampo dell’anno scorso quindi non si sa, in difesa i centrali non mi sembrano fortissimi. Inter più debole dell’anno sorso, buono il colpo Frattesi e per fortuna non è arrivato Samardzic, Pavard il suo l’ha già fatto. I nerazzurri non hanno più portiere, Dzeko, Brozovic, Skriniar e Lukaku, non sono all’altezza dell’anno scorso. Juve? Se stanno bene Vlahovic e Chiesa, senza l’impegno delle coppe può essere pericolosa”.