Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "C'è volontà comune di voler trovare un accordo tra Osimhen e il Napoli. Solo loro sanno che situazione c'è al momento, non è semplicissima la trattativa. Ho in mente una bella immagine dei 100 anni della storia del Napoli, la location giusta sarebbe il Maradona".