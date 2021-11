Vigliotti: "Mertens che, guarda caso, segna al minuto numero 10. Dries Mertens come le iniziali di Diego Maradona, solo un caso?"

Il giornalista Gianluca Vigliotti durante la sua trasmissione Il bar dello Sport, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del successo di ieri sera del Napoli sulla Lazio. Di seguito le sue considerazioni sulla partita.

“È stata una serata emozionante. La toccante manifestazione con la statua di Maradona, ed il successo sulla Lazio che regala al Napoli il primato in solitario in classifica, è stato uno spettacolo indimenticabile. L’atmosfera magica coinvolge anche il ritrovato Dries Mertens che, guarda caso, segna al minuto numero 10. Dries Mertens come le iniziali di Diego Maradona. Solo un caso?”