Vigliotti: "Juventus interessata a Zanoli? Giuntoli è uno dei mentori, mi sembra anche naturale ma..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Juventus interessata a Zanoli? Giuntoli è uno dei mentori, mi sembra anche naturale ma la trattativa non sarebbe facilissima ovemai dovesse sorgere. L’esperienza ci racconta che le operazioni di mercato il Napoli le esegue, sulla questione delle tempistiche c’è contrasto tra chi aspetta e chi vorrebbe subito le operazioni in entrata: lo scorso anno la trattativa Kim fu molto complessa e si mosse solo grazie alla clausola rescissoria da inserire. Tranne De Laurentiis e Lotito con i loro modelli di sostenibilità, gli altri presidenti non facevano che rimetterci soldi a partire da Moratti: la passione romantica ha portato a determinate situazioni”