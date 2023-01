Vigliotti ipotizza la formazione del Napoli a San Siro: "Nessun dubbio sul tridente azzurro"

Il giornalista Gianluca Vigliotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ipotizzando la formazione del Napoli anti-Inter:

“Mettiamo Meret, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, poi Kim e tra Juan Jesus e Ostigard dico il brasiliano. In mezzo diamo ovviamente Lobotka ma se Anguissa non è al top potremmo vedere Ndombele e non se ne possono cambiare tanti e quindi Zielinski lo mettiamo anche se non so come sta. In attacco Osimhen con Kvaratskhelia e Politano tutta la vita. Nell’Inter secondo me Brozovic e Lautaro non partiranno titolari, non c’è De Vrij ma forse non avrebbe giocato”.