Vigliotti: "Il Sassuolo non mi spaventa, preoccupazione per il rinnovo di Osimhen? Vi dico la mia"

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Gianluca Vigliotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Napoli parte con un pizzico di vantaggio per via della sua forza e dello scudetto sul petto, è una delle poche che ha rinunciato ai dollari dei tornei americani e asiatici, rimanendo in Italia a perfezionare la sua preparazione che è stata un po’ diversa, vedi allenamento di oggi al Maradona, un po’ stile internazionale come si fa in Champions.

Allenamento al Maradona per verificare le condizioni del campo? Domani sera si gioca alle 20.45, condivisibile questa scelta, questa è una delle motivazioni per le quali il Napoli ha esordito fuori casa. Napoli giocherà contro Sassuolo e Lazio in casa perché da regolamento gli azzurri e la Salernitana devono sempre essere alternanti, invece per dare spazio anche a lavori di manutenzione all’Arechi hanno fatto esordire fuori casa entrambe, le due giocheranno la seconda giornata in casa e poi si sfalseranno; è stata una richiesta delle società. Sono fiducioso per la gara contro il Sassuolo, i neroverdi vengono dalla terza rivoluzione, senza Bernardi a pieno regime perde tanto al di la dei problemi in difesa, non mi sembra una partita di alto livello dal punto di vista del coefficiente di difficoltà.

L’annuncio del rinnovo di Osimhen non arriva, dobbiamo preoccuparci? Sembra di no, questa telenovela l’abbiamo vissuta per un mese intero. La soluzione è complessa e mi auguro di non vedere un caso Gabri Veiga, nel peggiore dei casi resterà pur non rinnovando subito. Il suo apporto professionale non lo metto in discussione”.