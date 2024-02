Vigliotti: "Il Napoli azionerà l’opzione per allungare il contratto di Meret, ma ho un'idea su Gollini"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen? La risposta di Walter Mazzarri è stata abbastanza normale, che siano state telefonate con lui oppure messaggi. Però ha specificato le sue condizioni, e aggiungendo che ci sarebbero giocatori più pronti. Non sappiamo se andrà in panchina per fargli respirare l’aria dello spogliatoio, presumo che il Napoli possa andare in ritiro. Se non sarà spappolato magari andrà in panchina, ma la valutazione di Mazzarri è stata oggettiva.

Ho un pensiero su Meret: se sta bene ed è recuperato, gioca anche per ritrovare la condizione prima del Barcellona. Traoré dovrà proporre qualcosa in più di Cajuste, bisogna capire tra Natan e Ostigard ma ho sensazioni positive. Il Napoli azionerà l’opzione per allungare il contratto di Alex Meret, ma penso anche possa riscattare Pierluigi Gollini dall’Atalanta: se però dovesse andare via Meret, ne arriverà un altro. E con il rinnovo fino al 2025 la sua storia della fiducia ambientale mica la dimentichi”