Vigliotti: "Gestione sbagliata di quelle tre partite fatali per la lotta scudetto, il Napoli deve capire dove andare"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve capire in che parte andare. Riconosco il risultato conseguito in una stagione difficilissima tra covid, arbitraggi, infortuni e tutto. Di contro non posso non criticare la gestione delle ultime tre partite prima di Sassuolo che non permetteranno al Napoli di lottare fino alla fine per lo scudetto".