Vigliotti: "Garcia semplice ed essenziale: Napoli tra i favoriti, non il favorito. Queste le scelte di formazione per Frosinone"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Garcia semplice, essenziale, complice anche la lingua. Pochi giri di parole ma dritto al punto: Napoli tra i favoriti, non il favorito. Mi è piaciuto molto. Peccato per Kvaratskhelia. Elmas a centrocampo con Raspadori a sinistra e Politano a destra, queste le scelte oltre a Juan Jesus dal primo con Olivera al posto di Mario Rui. Sono tranquillo anche sul risultato della partita. Spalletti? Quando Grassani parla e dice che nell'atto di risoluzione firmato con Spalletti c'è anche il termine Nazionale, allora non c'è da discutere molto".