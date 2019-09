Vieri: "Juve imbattibile sulle 38 partite, se cala occhio all'Inter ed al Napoli! Sull'errore di Koulibaly..."

Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tiki Taka”, trasmissione in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Koulibaly ha cercato di prenderla di piatto ed invece l’ha presa di stinco. E’ difficile da spiegare, voleva fare la cosa giusta perché non voleva rinviare di collo. Succede… Higuain quale dirigente voleva venderlo? Ieri non ha sbagliato un pallone… Ieri per un’ora ho visto una grandissima Juventus, imbattibile in Italia su 38 partite. Quando ha mollato, però, il Napoli ha dimostrato di esserci. Questo vuol dire che se i bianconeri calano c’è l’Inter e ci sono gli azzurri che sono una grandissima squadra”.