Christian Vieri, ex attaccante, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Venezia nel corso della Bobo Tv. Ecco le sue parole riportate da TMW: “Il Napoli ora lotta per il vertice, anche per il ritorno di Anguissa e Koulibaly. Contro il Venezia hanno giocato benissimo, con Osimhen che ha fatto un grandissimo gol. Secondo me se la gioca per lo scudetto fino alla fine”.