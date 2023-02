Vieri: "Abbiamo spesso massacrato De Laurentiis ma mi è piaciuta una sua frase"

Durante la Bobo Tv è stata analizzata la partita vinta dal Napoli in casa del Sassuolo. Ospite della trasmissione Christian Vieri.

Sai cosa mi piace del Napoli? Noi abbiamo sempre massacrato De Laurentiis perchè era quello che faceva casino nella squadra, no? Però ha detto bene l'altro giorno quando ha detto: io non ho bisogno di vendere. Sai perchè? Perchè non ha debiti. Non ha debiti! Fa un lavoro fenomenale! Poi sta sul cavolo, è arrogante ed è quello che è. Però quando non hai debiti lui può permettersi di tenere Kvara e Osimhen anche il prossimo anno. Può dire: voglio rivincere lo scudetto e andare più avanti in Champions. Può farlo, sai perchè? Perchè non ha debiti! Li può vendere tra un anno o due, lo può fare. Può permetterselo e questa è una grande cosa.