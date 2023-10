Vidigal: "Mario Rui è un insegnante di calcio! Napoli? Il problema quest'anno è che Garcia ha portato delle idee diverse da Spalletti"

Ultime notizie Napoli - Josè Vidigal, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Siamo tutti in attesa per Napoli-Milan, spero che il Napoli vinca nonostante il Milan abbia un portoghese come me (scherza ndr.). Il Napoli può ancora sognare di ripetere l'annata scorsa, mai dire mai.

Il centrocampo del Napoli? Si deve lavorare di collettivo, il problema quest'anno √® che Garcia ha portato delle idee diverse da quelle che aveva Spalletti. Domenica Garcia se batte il Milan d√† una risposta a tutti i dubbi che si hanno ancora. Secondo me bisogna essere un po' pi√Ļ pazienti nei confronti di Garcia perch√® anche lo stesso Milan ha sofferto l'anno successivo alla vittoria dello scudetto.

Leao? Martinez del Portogallo ha trovato in Dalot la protezione giusta per far giocare Leao. Leao pensa poco alla fase di copertura perchè sa che c'è Dalot dietro. Lo stesso vale a Napoli. Mario Rui è un insegnante di calcio, tutto ciò che fa lo fa con intelligenza ed è normale che Kvaratskhelia vada al massimo quando gioca insieme a lui"