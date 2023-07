Vidigal: "Mario Rui? Determinante nella stagione dello scudetto, cederlo sarebbe una perdita dura"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli José Vidigal, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mario Rui? Determinante nella stagione dello scudetto, cederlo sarebbe una perdita dura, capisco il punto di vista del calciatore che punterebbe su una sfida come quella degli arabi: io per come vedo il calcio non sarò mai d’accordo, quando s’è iniziato a parlare di Cristiano Ronaldo ad esempio, meno male che Messi non è andato lì, ma la forza economica saudita sta portando via tantissimi giocatori importanti e di talento. Il calcio saudita va a perderci, perchè chi potrebbe trovare spazio non lo troverà con l’arrivo di così tanti calciatori”