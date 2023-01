Vidigal: "Lobotka? Spalletti non riesce nemmeno a trovare uno come lui! Il Napoli è devastante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli José Vidigal, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Come deve gestire il periodo il Napoli? È tutto lì, non bisogna pensare che sia finita perchè c’è ancora tanto da fare ed è importante non perdere la testa iniziando eventuali festeggiamenti in anticipo. Ancora c’è una bella lotta, contro la Roma ci sarà bisogno di un Napoli cinico e forte come accaduto finora: serve ragionare pensando che ogni partita sia l’ultima da giocare.

Il Napoli è devastante e sta facendo benissimo, troverà una Roma molto organizzata difensivamente e che cercherà di fare la differenza nelle ripartenze.

Lobotka? Non è una sorpresa, lo conosciamo da tanto tempo: sta facendo la differenza, è un giocatore intelligente che sa gestire benissimo i momenti di possesso palla e senza. Ha un atteggiamento posizionale da calciatore esperto, uno come lui è indispensabile per mantenere gli equilibri tattici. Spalletti non riesce nemmeno a trovare un giocatore come lui, per questo credo sia la chiave del Napoli sebbene i gol li facciano altri”