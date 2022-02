Video saluto Insigne, parla il destinatario: "Sono agli arresti domiciliari, ecco perché mi ha augurato presta libertà"

Video saluto Insigne - Niente guarigione dal Covid per Checco, il tifoso a cui Insigne ha dedicato quel video in stazione a Roma dopo la richiesta di un fan che lo aveve fermato per un selfie. A precisarlo è stato lo stesso Checco, che ha contattato la redazione di InterNapoli per cercare di chiarire la situazione in merito al polverone che si è alzato dopo che il video è stato postato su Tiktok.

Video saluto Insigne, le parole del destinatario

"Insigne è un mio idolo e per me avere quel video saluto è stata una cosa bellissima", racconta Checco T. al sito Internapoli

"Io e Insigne non abbiamo alcun tipo di rapporto, sono un suo grande tifoso e basta. Mi dispiace che abbia inventato la scusa del Covid. Mi ha dato una grande gioia ricevere quel video e pubblicandolo sui social volevo condividere la mia felicità".

"Insigne non deve vergognarsi di aver fatto un video saluto ad un detenuto – continua il giovane – Ho sbagliato e sto pagando le conseguenze, ma non spaccio né faccio rapine né tantomeno sono in qualche clan. Quando ho letto certe frasi mi sono sentito zero. Non siamo animali, siamo persone anche noi. Quando ho visto quel messaggio sembravo un bambino, perché per me è stato emozionante. Non sapevo che succedeva questa bufera".



Una versione supportata dalle chat e dalle prove prodotte da Checco, che permettono di contestualizzare precisamente il video.