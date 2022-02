Osimhen: "Non credevo Napoli fosse così calda e pazza, sarebbe bello vincere. Scudetto? Disposto ad inventare la Victor-victory dance!"

Calcio Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha concesso una lunga intervista ai colleghi di "Repubblica", parlando anche della lotta Scudetto:

A Napoli lei abita in centro.

"Sì. A Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non mi immaginavo una città così calda e pazza per il calcio. Solo ora mi rendo conto di come possa essere stato difficile per Maradona trovare un po' di intimità e sopportare la pressione".