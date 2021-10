Vicepresidente Lega Pro, Vulpis: "Razzismo negli stadi, il modello da seguire è quello inglese ma ci sarebbe un grosso problema da risolvere" [ESCLUSIVA]

Napoli Calcio - Marcel Vulpis, vicepresidente Lega Pro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"C'è una parte di tifosi, in quasi tutta la parte d'Italia, non si capisce perchè delle volte deve offendere le persone per il colore della pelle. In alcune frange dei tifosi che possono essere individuati con lo Digos e il personale di sicurezza dei club. Si dovrà fare un grande lavoro per ricostruire la parte e i soggetti interessati. In Inghilterra, in tempo reale, il sistema di videosorveglianza consente di individuare chi commette atti indecorosi o offensivi. Bisogna andare verso il modello inglese, cosa che comporterebbe costi aggiuntivi in un momento di difficoltà. Questi tifosi sono le stesse persone che si incontrano anche nella vita quotidiana. Lo stadio è un sistema circoscritto e quel sistema inglese consente di individuare i responsabili in pochissimo tempo. Se uno è incivile, non può stare in un contesto civile. Credo che le Leghe stiano facendo il massimo. Poi è chiaro che stiamo tornando a sentire episodi di questo tipo perchè per due anni gli stadi sono rimasti chiusi. La riapertura degli stadi, si spera totale, può riportare ad episodi del genere".