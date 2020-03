Vicenza, Di Carlo: "Ripresa allenamenti? Ci hanno detto il 21 marzo ma credo la data slitterà, dobbiamo pensare solo alla salute e seguire le regole"

Ultime notizie calcio. Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In questo momento non ci è stata indicata una data sicura per la ripresa degli allenamenti, ad oggi ci vuole buon senso nel capire che la salute viene prima di tutto. Bisogna restare a casa e seguire le indicazioni che ci sono state date, facendo attenzione ai contatti con altre persone. La pericolosità viene dal non seguire queste regole, è dura ma è l’unico modo per debellare questo virus. La Serie C ha dato come ipotetico rientro agli allenamenti il 21 marzo, ma credo che in base alle prossime riunioni questa scadenza sarà ritardata”.