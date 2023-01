Vialli, struggenti parole d’addio di Mancini: "Dopo Sinisa perdo un altro fratello, quelle notti a Wembley..."

Notizie Calcio - Roberto Mancini ricorda Gianluca Vialli, l’amico di una vita nonché vero e proprio fratello acquisito grazie a al mondo del calcio. Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dedicato struggenti parole attraverso il Corriere dello Sport.

“Dopo pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più lasciati. Tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte. E poi le due notti di Wembley. In una abbiamo pianto insieme per il dolore e per l’amarezza, tanti anni fa. Nell’altra abbiamo pianto di gioia, come se fossimo stati uniti dal destino, prima della sua scomparsa".