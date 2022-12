Verso Inter-Napoli, Calhanoglu: “Con Lukaku l’Inter è più forte! Ma Dzeko…”

Hakan Calhanoglu, centrocampista Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco uno stralcio in merito a Lukaku a disposizione per la sfida contro il Napoli del 4 gennaio 2023:

"Come ha trovato Lukaku dopo il Qatar? A gennaio riavrete anche lui. "Lo spero (ride). Certo con lui siamo una squadra diversa, più forte. In ogni caso abbiamo tanti grandi giocatori. Dobbiamo ringraziare Dzeko, con i suoi gol ci ha tenuti a galla nei momenti di difficoltà. Se siamo quarti dobbiamo molto a lui. È un esempio. Sarà ancora importante, come Correa e tutti quelli che entrano a gara in corso. Dobbiamo essere uniti".