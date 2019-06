Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “RAI 1” dopo la vittoria sulla Bosnia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Con Insigne ho trascorso un anno fantastico a Pescara, non abbiamo dimenticato come si gioca insieme. Mi trovo molto bene con lui, gioca a calcio come me e per questo ci troviamo così bene”.