Veronesi, lo scrittore e tifoso Juve: "Sarri pensava di essere applaudito al San Paolo"

Ultime calcio - Sandro Veronesi, scrittore e tifoso della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Maurizio Sarri:

"Ha detto delle cose, importanti, che a settembre non avrebbe detto. Tutti quelli che odiano la Juventus tutto vogliono fare tranne che scoprire che questo odio è sbagliato. Lui è cresciuto in ambienti particolarmente ostili alla Juventus, poi è arrivato in bianconero e ha scoperto una realtà diversa. Per lui è stato un vulnus tornare a Napoli ed essere fischiato, pensava di essere applaudito e invece è stato fischiato solo perché è alla Juventus. Il mondo è in discesa per quelli che odiano la Juventus, basta ruzzolare ed è tutto confezionato. Sarri ha fatto fatica ad accettare la Juventus, ma sarebbe stata anche una follia rifiutare. Ora, se dovesse vincere a quel punto sarebbe molto difficile per lui tornare indietro".