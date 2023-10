Sean Sogliano, Direttore Sportivo del verona, è intervenuto a Dazn prima di Verona-Napoli: “Gara difficile, incontriamo i campioni di gara. Servirà una grande gara per fare punti. La sosta ti condiziona sempre per gli infortuni, ma oggi serve mettere grande agonismo perchè, quando si gioca contro squadra più forte, non può mancare questa caratteristica”