Napoli calcio - Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Atteggiamento diverso dalle ultime gare? Partiamo subito con una grande cag**a. Non hai visto le ultime partite, non puoi parlare in questo modo. Manchi di rispetto, non hai visto la carica che abbiamo messo in campo. E' inaccettabile questo comportamento in Italia".