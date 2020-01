Amin Rrahmani ora dovrà restare concentrato: è stato questo l'invito di Ivan Juric, tecnico del Verona, al neo giocare del Napoli lasciato in prestito lì nel club veneto. Ecco quanto dichiarato dal tecnico: "Spero che tutti i giocatori siano concentrati di fronte a queste situazioni di mercato, tra cui anche Rrahmani dopo aver firmato col Napoli. Ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso".