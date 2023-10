Verona, Baroni: "Preso due gol evitabili. Ci siamo intimoriti ed abbiamo smesso di andare addosso al Napoli"

Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Verona Napoli:

“Nel primo tempo siamo partiti bene. La squadra, fino a quando è stata aggressiva, ha fatto bene. Poi al Napoli non puoi concedere palleggio ed abbiamo pagato questo, abbiamo preso due gol evitabili. Non possiamo in questo momento dal prescindere da una punta. I due attaccanti centrali non sono ancora in condizione, mi è piaciuto l’atteggiamento di Bonazzoli. Dobbiamo ripartire da qui.

Nel secondo tempo siamo cresciuti nella costruzione, dobbiamo creare. Di fronte avevamo una avversario tosto che deve sbagliare qualcosa per approfittarne mentre noi dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati. Ci siamo intimoriti su qualche azione ed abbiamo smesso di andare addosso al Napoli, abbiamo pagato questo secondo me. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro queste grandi squadre".