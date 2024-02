Verona, Baroni: "Complimenti ai ragazzi per la prestazione, grande secondo tempo in un campo difficile"

Le dichiarazioni dell'allenatore del Verona, Marco Baroni, rilasciate al termine di Napoli-Hellas Verona, 23a giornata di Serie A TIM 2023/24 ai microfoni del club scaligero:

Mister, oggi è mancato davvero solo il risultato. Non era facile venire al Maradona e fare la prestazione che ha fatto questo Verona...

"Dispiace, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per la partita. Hanno fatto un secondo tempo di grande personalità che ci lascia ben sperare. Noi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa, solo così possiamo arrivare a vincere le partite e mantenere la categoria. Ci sono i presupposti, dobbiamo accelerare al massimo l’inserimento dei nuovi. C’è dispiacere per i nostri tifosi e per i ragazzi ma a fine partita sono andato da loro a fare i complimenti perché ce la possiamo giocare. Quello che conta è la prestazione, non era facile venire in questo stadio e fare la nostra partita, soprattutto nel secondo tempo. Ora testa alla prossima".

Anche oggi i nuovi hanno dato un grande contributo nel secondo tempo. Possiamo dire che l'inserimento è già avviato?

"Assolutamente. Mi dispiace per Noslin, mi sarebbe piaciuto metterlo sull’esterno. In questo momento sta giocando come punta centrale, ma sull’esterno potrebbe darci quella corsa che ci serve. In generale tutti stanno facendo bene, dobbiamo fare di più sugli episodi. La nostra forza deve essere la reazione a queste gare che ti lasciano l’amaro in bocca e possiamo farlo solo attraverso questo tipo di prestazioni".

Oggi è doveroso menzionare Coppola, che oggi ha segnato il suo primo gol in questa stagione a dimostrazione della sua costante crescita...

"In questo momento abbiamo tre centrali che stanno facendo molto bene. Per me Diego è un titolare, si è allenato tutta la settimana. Quando è entrato in campo ha sempre fatto bene, sta crescendo ed è una risorsa per noi, sono molto contento per il gol. Tutti i difensori devono provare a segnare sulle palle inattive, fino a questo momento non ne abbiamo fatti molti ma possono essere un'ulteriore risorsa".