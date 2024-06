Di Lorenzo-Juve, Verna: "Il Napoli deve chiedere lui in cambio"

Calciomercato Napoli - Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Non c'è certezza dell'offerta per Osimhen, ma anche questa situazione dev'essere rimandata alla seconda fase, a quando Conte e Manna avranno già contattato tutti i giocatori del Napoli per capirne il loro futuro. Di Lorenzo ha mostrato segni di sofferenza, mi auguro abbia già sentito Conte e chissà che la situazione non possa rientrare.

Miretti al Napoli? E' un buon giocatore, ma se il Napoli cede Di Lorenzo alla Juve mi auguro che chieda in cambio Chiesa e non Miretti. De Laurentiis ha sempre detto che i contratti vanno rispettati, mi aspetto la carota per Di Lorenzo, ma anche un po' di bastone.

Gimenez bloccato dal Napoli? Sarebbe un'ottima notizia, ma sono curioso di capire come Conte gestirà il suo rapporto con De Laurentiis"